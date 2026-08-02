Najveća turneja u istoriji koja je (namerno) zaobišla SAD

Velike priče pre 28 minuta  |  Piše Ivan Radojčić
Najveća turneja u istoriji koja je (namerno) zaobišla SAD

Bad Bunnyjeva svetska turneja namerno je zaobišla Sjedinjene Američke Države, delom zbog straha da bi njegove koncerte mogli da ciljaju američki imigracioni službenici. I sada je oborio sve rekorde

Tih dana, Diseldorf je bio vreo kao Portoriko. Heatwave je bio glavna tema vesti širom Evrope. Temperature su se bližile četrdeset, Nemci tradicionalno ne vole da rasipaju novce na klima-uređaje i hlađenje, a mali kraljevski grad na Rajni imao je pritom i sopstveni, lokalni toplotni udar. Zakazane koncerte Bad Bunnyja. Jedna od najvećih turneja ove godine (ako ne i decenije) u potpunosti je opravdala hajp. Tri sata jurio je binom sa toliko energije, nehajne
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