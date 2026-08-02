Ona jedna knjiga za koju niste čuli

Ponekad je najbolje kada izbori nisu "objektivni" (šta god to značilo), jer se tu za mnoge čitaoce krije neotkriveno blago

Često ćete na internet sajtovima naići na naslove poput „XY knjiga koje morate da pročitate, ako želite da…“ Nekada je to samo 10 knjiga, a nekada je i neki potpuno random broj. Na primer, 16 knjiga koje morate pročitati ovog leta, ili 32 knjige koje morate da pročitate ako želite da budete „načitani“. Ima i ona fora poput „27 knjiga koje morate pročitati pre 30. godine“… Iako se ovde pomalo igra na kartu čitalačke sujete, sve je to u suštini legitimno koketiranje