Velike priče ove nedelje: Mnogo li je na ovu vrućinu?

O knjigama oko kojih ćete se posvađati, ženi koja je bila zakon, i čoveku koji je sam poništio svoje „ja“

Mnogo li je na ovu vrućinu? Da se pretplatite na Velike priče, ili da ih poklonite nekome. Mi mislimo da nema boljeg poklona, zato što smo subjektivni, naravno, kao i svi u našem žiriju za izbor 100 najboljih romana. Oko knjiga, meni je najdraže što ljudi ne glasaju „kanonski“. Sad kreće i plejada najvećih stručnjaka i autoriteta iz sveta, prvi je verovatno najpoznatiji profesor slavistike na svetu, Zoran Milutinović, sa UCL-a, pa mu „opraštamo“ i tri prva Andrića.