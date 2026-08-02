U ponedeljak počinje prijava za 30.000 turističkih vaučera

Vranje news pre 6 sati  |  Vranjenews
U ponedeljak počinje prijava za 30.000 turističkih vaučera

Vranje - Iz Ministarstva turizma i omladine najavili su da će, u ponedeljak 3. avgusta od 8 časova, početi prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.

Prijave će se podnositi na šalterima korporativnih pošta širom Srbije. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, imajući u vidu da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji korisnici ove mere podrške domaćem turizmu, saopšteno je danas iz resornog ministarstva. Iz ministarstva ističu da je procedura prijavljivanja dodatno pojednostavljena i da je za prijavu potrebno dostaviti popunjen obrazac i prateću dokumentaciju.
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