Na Horgošu uhapšen Albanac osumnjičen za ratne zločine

Srpski MUP navodi da je muškarac osumnjičen za ratne zločine protiv civila iz 1999. godine, kada je imao svega 18 godina

Osoba inicijala M.M. uhapšena je na graničnom prelazu Horgoš zbog sumnje na ratni zločin protiv civila u julu 1999. godine, saopštio je srpski MUP. MUP Srbije nije objavio ime niti državljanstvo uhapšene osobe, za koju je samo rečeno da je rođena 1981. godine. Prema saopštenju, osumnjičen je da je 26. jula 1999. godine u selu Klobukar na Kosovu počinio ratni zločin nad dve osobe inicijala T. S. i S. S. Vlasti Srbije su navele da su hapšenje izvršili pripadnici