Vučić: Građani Srbije pobedili inflaciju, prema fleš proceni 1,9 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su građani uspeli da pobede inflaciju, koja je prema fleš proceni u proteklom mesecu iznosila 1,9 odsto, ali je istakao da država mora ostati oprezna i odgovorna kako ne bi došlo do njenog novog rasta.

"Uspeli su građani Srbije, nisam uspeo ja. Uspeli su građani, mi radimo svoj posao, to nam je dužnost. Inflacija jeste pobeđena, ali je to opaka bolest, to je kao kancer, to je kao rak. Uvek morate da vodite računa. Tako da, uspeli smo, ali moramo da radimo, da budemo oprezni, odgovorni i da nastavimo da se borimo", rekao je Vučić u razgovoru za TV Prva u porodičnoj kući u Čipuljiću, u opštini Bugojno. Vučić je istakao i da je aktuelna vlast uradila mnogo toga o