Vučić: "MMF potvrdio - Srbija će biti prva u Evropi po rastu sledeće godine"

B92 pre 37 minuta
Vučić: "MMF potvrdio - Srbija će biti prva u Evropi po rastu sledeće godine"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Novom Selu kod Kupresa da je prema fleš proceni za poslednji mesec inflacija u Srbiji 1,9 odsto i istakao da će Srbija da se bavi ekonomijom.

"Tako da smo uspeli to da pobedimo, konačno, i sad samo da razmišljamo kako da guramo napred i da uvećavamo stopu rasta. To je dobra vest za građane Srbije", rekao je Vučić, koji boravi u trodnevnoj poseti Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH. Na pitanje da prokomentariše tekst Slobodne Bosne u kome piše da se on obratio iz Krajine da, kako je navedeno, "soli pamet, prosipa pamet o miru" i "hvali ekonomske uspehe Srbije", Vučić je rekao da će on o
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