Dunav nikad plići, Srbiji i regionu preti energetska kriza

BBC News pre 13 minuta

REUTERS/Djordje Kojadinovic

Suša je nemilosrdna prema Dunavu, druge najveće evropske reke.

Prizori na pojedinim delovima toka, od Nemačke do Crnog mora, izgledaju zastrašujuće.

Kod Bezdana, na ulazu Dunava iz Hrvatske u Srbiju, 2. avgusta, zabeležen je rekordan minimum od minus 159 centimetara

Do sada je najniži zabeleženi nivo Dunava zabeležen 1909. godine i bio je -143 centimetra.

Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda prognozira se da će Dunav u ponedeljak, 3. avgusta pasti na -162 centimetra, a u četvrtak, 6. avgusta biće čak -165 centimetara.

Najviši nivo Dunava u istoriji bio je oko 850 centimetara, što znači da je jedna od najvećih evropskih reka sada niža za čak devet metara.

Zbog sušnih perioda, reka je i dalje vrlo niska u većem delu sliva, posebno u Srbiji, u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj.

Nizak vodostaj Dunava izaziva mnogo problema, hidrolozi najavljuju restrikcije vode u narednom periodu, ugrožen je biljni i životinjski svet, ali i plovidba.

Apel da se štedi struja, ugrožen rad i rafinerije u Pančevu

Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog nivoa Dunava, letnja potrošnja struje u Srbiji dostigla je nivoe karakteristične za zimski period.

Usred velikog toplotnog talasa, srpski zvaničnici apeluju da se smanji potrošnja struje u narednih 10 dana, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će ključna rafinerija u Pančevu možda morati privremeno da obustavi rad.

Zašto je rafinerija u Pančevu važna za Srbiju pročitajte u posebnom tekstu.

I u Mađarskoj i Rumuniji ima velikih problema, gde se takođe apeluje na stanovništvo da štedi struju.

Pogledajte mapu vodostaja Dunava i drugih reka u Srbiji

Dotok vode u hidroelektrani Đerdap, najvažnije za proizvodnju struje u Srbiji, na istorijskom je minimumu, pa je ministarka energetike Srbije Đedović Handanović apelovala na racionalniju potrošnju i štednju „kad god je to moguće".

Iz Elektroprivrede Srbije (EPS) kažu da suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču na rad hidroelektrana Đerdap 1 i Đerdap 2.

Posle 2025. godine, koja je od početka rada najveće hidroelektrane u Srbiji bila istorijski najlošija i po dotoku i po proizvodnji, u EPS-u trenutnu situaciju opisuju kao izuzetno hidrološki tešku.

Ipak, direktor u hidroelektrani Đerdap Davor Maljoković kaže za Radio Beograd da se struja proizvodi bez prekida i da „energetska stabilnost zemlje ni u jednom trenutku neće biti ugrožena".

Na raznim mestima sliva Dunava iz vode izranjaju ostaci ranije potonulih brodova i razno oružje, poput neeksplodiranih ručnih bombi, javila je Radio-televizija Vojvodine.

Reuters

Kanalu Dunav-Tisa-Dunav preti presušivanje: direktor 'Voda Vojvodine'

REUTERS/Djordje Kojadinovic Energetski sistem u Srbiji je napet - ovako izgleda hidroelektrana Đerdap, najvažnija za snabdevanje strujom (fotografija od 30. jula)

Vodoprivredni sistem suočava se sa jednom od najtežih hidroloških situacija u poslednjih više od jednog veka, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, prenosi portal 021.

Tokom obilaska crpne stanice Bezdan na Dunavu, Glamočić je rekao da se Dunav spustio ispod nivoa za koji su postojeći kapaciteti crpne stanice prvobitno projektovani i da su neophodne hitne mere.

Ta crpna stanica, koja puni severni deo Bačke, prestala je da radi 29. jula, dok stanica Bogojevo, koja snabdeva južni deo ovog dela pokrajine, još zahvata vodu i ima rezervu od oko 20 centimetara, kažu iz Javnog preduzeća Vode Vojvodine.

Privremeno je prekinut rad i crpne stanice Grocka, u beogradskom prigradskom naselju.

REUTERS/Zorana Jevtić Ovako izgleda Dunav kod Bezdana poslednjih dana jula 2026.

Nedostatak padavina izazvao sušu

Uzrok niskih vodostaja nije samo suša u Srbiji, već nedostatak padavina u gotovo čitavom slivu Dunava, kaže hidrolog Dejan Vladiković iz RHMZ.

„Izrazita suša traje od maja u južnoj Nemačkoj, Austriji, Slovačkoj, Češkoj i posebno Mađarskoj.

„U Srbiji je južno od Save i Dunava bilo nešto više padavina, ali one nisu bile dovoljne da poprave stanje", objasnio je za Radio-televiziju Srbije.

Dodatni problem je što je od februara količina vode u snežnom pokrivaču bila ispod višegodišnjeg proseka, dodao je.

„U narednih 15 do 20 dana, pa i čitav avgust, ne očekuju se neke značajnije padavine, kako kod nas, tako ni u uzvodnim državama, tako da će biti vrlo ozbiljna situacija i negativno će uticati na rečni saobraćaj", dodaje hidrolog.

Vladiković je prethodno za N1 rekao da je širom Srbije vrlo nepovoljna hidrološka situacija i da bi već u avgustu moglo da bude restrikcija u vodosnabdevanju u pojedinim delovima zemlje.

REUTERS/Djordje Kojadinovic Iz Dunava niču brodovi koji su potonuli decenijama ranije - fotografija iz Prahova u Srbiji 30. jula

Pesimistične prognoze meteorologa i hidrologa

Dunav je uobičajeno najniži u avgustu, što, prema upozorenju stručnjaka, znači da bi moglo da bude još većih problema.

„Naši klimatolozi, koji su upravo uradili izglede za naredna tri meseca, ne očekuju poboljšanje do sredine septembra.

„Temperatura će biti iznad prosečnih vrednosti, biće i deficit padavina tako da očekujem da ćemo, osim na Dunavu koji je sad već u vrlo lošoj situaciji, za nekih 10 dana na našim rekama, Zapadnoj, Južnoj i Velikoj Moravi, sa pritokama, polako ulaziti u takozvani biološki minimum", rekao je hidrolog Vladiković.

Pogledajte video o niskom vodostaju Dunava

U Mađarskoj i Rumuniji gase nuklearne elektrane

Velikih problema ima i u slivu Dunava iznad Srbije.

U Mađarskoj strahuju od moguće energetske krize.

Poslednji aktivni reaktorski blokovi u nuklearnoj elektrani 'Pakš', južno od Budimpešte, biti isključeni zbog niskog vodostaja Dunava, koji elektrana koristi za hlađenje, rekao je Peter Mađar, premijer Mađarske.

Ta nuklearna elektrana iz sovjetskog doba proizvodi više od polovine struje u Mađarskoj.

Ovo će naglo povećati opterećenje mađarske elektroenergetske mreže i zahtevaće ograničenja potrošnje električne energije, rekao je Mađar.

„Pred nama je pet kritičnih dana“, citira Rojters reči mađarskog premijera.

I Rumunija je zatvorila jedan od nuklearnih reaktora iz istog razloga i najavila je da će zatvoriti i drugi, prenosi AP.

Reuters Dunav kod Batine u Hrvatskoj

REUTERS/Zorana Jevtić

Ugroženi plovidba i prevoz nafte

Csaba Krizsan/EPA/Shutterstock Olupine ranije potonulih brodova izranjaju iz Dunava - fotografija iz Mađarske

Izuzetno nizak vodostaj ugrozio je plovidbu teretnih brodova.

„Dunavom trenutno plove brodovi sa svega 25 do 30 posto kapaciteta, što je za brodare katastrofa.

„Na ovako niskim vodostajima mogu da plove samohodni brodovi, dok potiskivači zbog gaza od dva metra ne mogu da prođu", kaže Branko Savić iz firme Yuagent Bezdan za Radio-televiziju Vojvodine.

Za teretna plovila podjednako su opasna i peščana i kamenita dna reke.

„Kod peščanog dna problem je pomeranje peska i pojava sprudova unutar plovnog puta i same promene plovnog puta.

„Ako je dno kameno nema toliko pomeranja, ali je opasnost mnogo veća, jer prilikom nasukavanja cepa se dno i buši brod", kaže Savić.

Vodostaj Dunava mogle bi da poprave značajnije kiše u Alpima, ali Savić ne očekuje da će se u narednih mesec dana situacija bitnije poboljšati.

REUTERS/Zorana Jevtic Dunav kod Apatina 30. jula 2026.

Kupanje u Dunavu da, ali obavezno tuširanje

Zbog niskog nivoa Dunava kod Novog Sada, voda je sada četvrte klase, što znači da je slabog ekološkog statusa zbog promene koncentracije rastvorenog kiseonika i visoke temperature vode, kažu iz lokalnog Gradskog zelenila.

Na popularnoj novosadskoj plaži Štrand i drugim mestima, kupanje u Dunavu je dozvoljeno, uz preporuku da se ljudi obavezno istuširaju kada izađu iz reke, prenosi Radio 021.

BBC/Milena Dragović Novosadska plaža Štrand na Dunavu poslednjih dana jula 2026.

'Izbegavajte ribu iz Dunava': lekari

REUTERS/Antonio Bronic

Zbog povećane zagađenosti reke, iz Instituta za javno zdravlje Novog Sada preporučuju da se u toku ovog perioda izbegava konzumiranje rečnih riba.

„Ribe tokom života mogu da akumuliraju različite hemijske zagađujuće materije iz vode, sedimenta i lanca ishrane.

„Termička obrada može da smanji mikrobiološki rizik, ali ne uklanja hemijske zagađujuće materije i jedinjenja u tkivu ribe", upozoravaju iz Instituta, citira Radio 021.

Pogledajte video iz avgustva 2022. godine kada je vodostaj Dunava i Save u Beogradu takođe bio izuzetno nizak

Zašto je važno da u rečnom koritu bude dovoljno vode?

REUTERS/Djordje Kojadinovic Ovako izgleda Dunav na pojedinim mestima sliva kroz Srbiju

U vrelim letnjim mesecima, Dunavu ne nedostaje samo kiše već i topljenja snega još od prethodne zime.

„Vode iz pritoka prehranjuju Dunav, pa tako imate poplave koje donose velike količine vode koje korito reke ne može da primi, te se voda izliva.

„Sada imate drugi ekstrem, kada ne protiče dovoljno količine vode u rečno korito i onda je ono delimično puno", rekla je ranije Dejana Đorđević, vanredna profesorka na katedri za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo na beogradskom Građevinskom fakultetu, za BBC na srpskom.

Kada nema dovoljno vode u rečnom koritu, brodovi moraju da smanje količinu tereta koju prenose, kako ne bi udarila u rečno dno, objašnjava ona.

Zbog toga se angažuju rečni bageri koji čine reku dubljom.

Pogledajte video: Profesor hemije koji je preplivao čitav tok Dunava

Dunav, druga najduža evropska reka

Csaba Krizsan/EPA/Shutterstock Ovako izgleda Dunav kod Vamošabadija, u severozapadnoj Mađarskoj (fotografija napravljena 28. jula 2026.)

Dunav je reka koja protiče kroz deset zemalja (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina).

Na njenim obalama nalaze se četiri prestonice: Beč, Bratislava, Budimpešta i Beograd.

Ukupna dužina Dunava je 2.857 kilometara, a kroz Srbiju reka se proteže na 587 kilometara.

Neke od najvećih pritoka Dunava su Tisa, Morava, In, Vah, Drava, Sava, Olt i Prut.

Dunav izvire u Nemačkoj, kod grada Donaušingen, a uliva se u Crno more.

Nastaje od dve manje reke - Breg i Brigah - što je čini drugom najdužom rekom u Evropi, posle Volge.

Pogledajte fotografije Dunava u Srbiji, Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS

REUTERS/Djordje Kojadinovic Dunav kod Novog Sada kraj jula-početak avgustva 2026.

REUTERS/Djordje Kojadinovic Retka prilika da se Dunav 'prepešači' - prizor iz Novog Sada

BBC/Milena Dragović Kupači u Dunavu u Novom Sadu stoje na sredini reke

BBC/Milena Dragović

REUTERS/Djordje Kojadinovic Dunav kod Novog Sada 24. jula

REUTERS/Djordje Kojadinovic Dunav kod Novog Sada

REUTERS/Djordje Kojadinovic Samo čamci mogu da plove nekim delovima Dunava - fotografija iz Novog Sada

REUTERS/Djordje Kojadinovic Čamci na suvom - fotografija iz Novog Sada

REUTERS/Djordje Kojadinovic

REUTERS/Djordje Kojadinovic I u Apatinu, u Vojvodini, primetno je da je Dunav u velikom opadanju

REUTERS/Djordje Kojadinovic Još jedna fotografija iz Apatina svedoči o alarmatnom stanju na Dunavu

REUTERS/Djordje Kojadinovic

REUTERS/Djordje Kojadinovic I u Apatinu Dunav na nekim mestima može da se prepešači

REUTERS/Djordje Kojadinovic

REUTERS/Djordje Kojadinovic Dunav kod Slankamena u Vojvodini

REUTERS/Djordje Kojadinovic Pogled iz vazduha na Dunav kod Slankamena

REUTERS/Djordje Kojadinovic

BBC/Predrag Vujić Ovako izgleda Dunav u Beogradu kod Zemunskog keja

BBC/Predrag Vujić

BBC/Predrag Vujić

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS Dunav u Rumuniji

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock Vrh ostrva Sent Andreja na reci Dunav tokom niskog vodostaja kod Nađmaroša

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock

REUTERS/Antonio Bronic Na snimku iz drona vidi se olupina mađarskog teretnog broda Fulton iz 1937. godine u reci Dunav kod Opatovca u Hrvatskoj, blizu granice sa Srbijom

REUTERS/Antonio Bronic Ostaci mađarskog broda koji je potonuo u Dunavu pre 90 godina

REUTERS/Antonio Bronic

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(BBC News, 08.03.2026)