Osipaju se glasovi za Infantina: Srbija i Vels povukli podršku predsedniku FIFA

BBC News pre 1 sat | Marko Protić - BBC novinar

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Đani Infantino, predsednik Svetske fudbalske federacije (FIFA) našao se u sukobu sa predstavnicima kontinentalnih asocijacija zbog namere da proda udeo u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima.

Kako prolaze dani, tako je sve više najava nacionalnih saveza da uskraćuju podršku Infantinu za novi mandat na funkciji u FIFA uoči izbora za čelnika Svetske kuće fudbala naredne godine.

Prvi koji je povukao takav potez bio je Fudbalski savez Velsa, a sledio je Fudbalski savez Srbije (FSS), koji je krajem maja najpre podržao Infantina.

„Posle pažljivog sagledavanja događaja koji su u minulom periodu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsednika, ovo je jedini logičan i racionalni potez", saopštio je FSS.

Budućnost svetskog fudbala mora da bude zasnovana na transparentnosti, dijalogu, međusobnom uvažavanju i partnerskom odnosu svih konfederacija i nacionalnih saveza, dodaju.

„FSS ostaje posvećen saradnji sa FIFA, UEFA i svim nacionalnim savezima u cilju razvoja i unapređenja fudbala, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno novo poverenje, novi pristup i rukovodstvo koje će doprineti obnovi dijaloga, jedinstva i kredibiliteta međunarodnih fudbalskih institucija", zaključuje se u saopštenju.

Isti potez najavili su i čelnici engleskog saveza.

Infantinova ideja je propala pošto se 55 zemalja članica Evropska fudbalske unije (UEFA) složilo da bojkotuje Svetsko prvenstvo i ostala FIFA takmičenja ako plan čelnika FIFA bude sproveden.

Potez UEFA sledile su Severna i Srednja Amerika i Karibi (okupljeni u KONKAKAF federaciju), Azijske fudbalska konfederacija (AFC).

Predstavnici UEFA su 1. avgusta nagovestili da žele da okončaju Infantinovu decenijsku vlast u FIFA, uz obrazloženje da je izgubio poverenje i „da nijedna opcija ne bi trebalo da bude isključena".

Pored plana da privatizuje Mundijal, Infantino se našao na meti mnogih kritika uoči i tokom nedavnog Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Najpre zbog visokih cena karata za utakmice, a posebno zbog toga što je FIFA poništila crveni karton američkom napadaču Falorinu Balogunu pošto je Tramp nazvao Infantina.

Suočen se pritiskom, Infantino je povukao predlog po kojem su članicama FIFA ponuđene jednokratne isplate od po 20 miliona dolara, sa rokom do sredine septembra da ga prihvate.

Sredstva je za ovaj plan Infantina trebalo da obezbedi investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu.

Plan je bio da se formira nova podružnica FIFA vredna 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora.

Ta podružnica upravljala bi takmičenjima i događajima pod okriljem FIFA, poput Svetskog prvenstva u muškoj i ženskoj konkurenciji i Svetskog klupskog prvenstva.

Redovni izbori za predsednika FIFA zakazani su za mart u marokanskom gradu Rabatu, a rok za podnošenje kandidatura ističe 18. novembra.

FIFA ima 211 članica, od toga Evropa - 55, Afrika 54, Azija 46, KONKAKAF 35, Okaanija 11 i Južna Amerika deset.

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(BBC News, 08.03.2026)