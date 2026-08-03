AMSS: U vozilima ne ostavljajte ništa što od vrućine može da eksplodira i zapali se

Beta pre 3 sata

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je danas savetovao vozačima da po vrućini nikada u vozilima ne ostavljaju providne flašice koje na suncu deluju kao lupa i mogu zapaliti nešto u blizini.

U vozilima ne treba ostavljati ni upaljače, ni limenke pod pritiskom u kojima su napitci i dezodoransi i druga kozmetička sredstva jer pri visokim temperaturama eksplodiraju, a neki od tkavih predmeta mogu i da izazovu požar.

AMSS je upozorio vozače i da ne parkiraju na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali i rastinje, i vozilo.

Povodom vožnje po vrućini vozačima se ponovo preporučuje da piju vodu, jer dehidracija zamućuje um i smanjuje koncentraciju i da prave pauze na svaka dva sata negde u hladu kako bi se oni bar malo odmorili, a pregrejani automobil donekle ohladio.

AMSS jer ukazao i da gume mogu eksplodirati u vožnji kada je asfalt vreo.

Napomenuli su da statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri visokim temperaturama.

AMSS je naveo da autonmobili na Graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom čekaju 20 minuta da izađu i uđu u Srbiju, a na prelazu Gradina sa Bugarskom, po 30 minuta u oba smera.

Kamioni na Granlčnom prelazu Batrovci s Hrvatskom čekaju jedan sat da izađu iz Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima Srbije nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila, kaže AMSS.

(Beta, 03.08.2026)

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