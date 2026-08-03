Đilas (SSP): MUP odbija da dostavi podatke o adresama više od 130.000 novih državljana

Beta pre 24 minuta

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) odbija da članovima Komisije za reviziju biračkog spiska iz te stranke dostavi podatke o adresama 133.134 ljudi koji su od 2020. do 2025. godine stekli državljanstvo Srbije.

Đilas je u podkastu "Dežurni krivac" rekao da bi se objavljivanjem tih podataka, kako tvrdi, pokazalo da je većina prijavljenih prebivališta lažna, navodi se u saopštenju SSP-a.

On je naveo da je javnost, zahvaljujući radu predstavnice SSP-a u Komisiji za reviziju biračkog spiska Ane Gođevac i njenog zamenika Marka Dimića, saznala da je u periodu od pet godina 133.134 ljudi dobilo državljanstvo Srbije.

Prema njegovim rečima, SSP je od MUP-a zatražio podatke o adresama na kojima su ti ljudi prijavljeni kako bi se utvrdilo da li je na pojedinim adresama prijavljen veliki broj osoba koje nisu u rodbinskoj vezi.

Đilas je rekao da bi, ukoliko bi se utvrdilo da su prebivališta lažna, bile podnete prijave protiv osoba koje su se prijavile, kao i protiv onih koji su, kako tvrdi, omogućili takve prijave, uz pokretanje krivičnih postupaka zbog učešća u izbornoj krađi.

On je ocenio da MUP odbija da dostavi tražene podatke jer bi se time, kako je naveo, potvrdile njegove tvrdnje.

Đilas je poručio da će SSP nastaviti da traži te podatke i pozvao osobe koje imaju, kako tvrdi, lažna prebivališta da razmisle da li će, kako je naveo, ponoviti isto krivično delo na narednim izborima.

(Beta, 03.08.2026)

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