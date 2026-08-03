Macut: Elektroenergetska situacija u Srbiji stabilna, ostaje apel za racionalnom potrošnjom struje

Beta pre 1 sat

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je situacija sa zemlje snabdevanjem električnom energijom u potpunosti stabilna, uprkos istorijski niskom vodostaju Dunava, ali je apelovao na stanovništvo da racionalno troši električnu energiju i vodu, navodeći da se radi i na obezbeđivanju funkcionalnost plovnog režima na Dunavu.

"Na sasatanku Štaba za vanredne situacije, sazvanoj zbog visokih temperatura i situacija sa vodostajem reka u zemlji, razgovarano je o neophodnim merama da se održi stabilnost elektroenergetskog sistema, koja je trenutno potpuno obezbeđena. Razmatrali smo i mere da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima na Dunavu, ali i da se održi veza sa sustemom kanala Dunav-Tisa-Dunav i na tome će da rade Srbijavode i Vojvodinavode", kazao je on, tokom prezentacione vožnje novim vozom "Soko" na relaciji Beograd centar-Subotica-Beograd centar, koji je iz Beograda krenuo u 10 časova.

Prema njegovim rečima, Vlada Srbije se trudi da stanovništvo problem sa vodostajem Dunava ne oseti.

"Za sada nemamo nikakve mere prema građanima, iako situacija nije naivna, ali nije ni zabrinjavajuća u toj meri. Stanovništvo u ovom trenutku neće trpeti, ali ostaje ta preporuka i molba da se racionalno troše resursi", rekao je on i ponovo apelovao na građane da racionalno troše i vodu i električnu energiju, s obzirom da je vodostaj takav da diktira i proizvodnju struje na sistemu Đerdaspskih hidroelektrana.

Macut je rekao da se situacija intenzivno prati, da su svi nadležni uključeni i da su dobili zadatke sa konkretnim primerima šta koja sluđba treba da radi.

"Držaćemo sasatanke Štaba vrlo intenzivno. Ukoliko bude potrebno i na dnevnom nivou", rekao je premijer.

On je kazao da je u pitanju kriza na nivou Evrope, su istorijski najnižim vodostajem Dunava, kojim su pogođene i zemlje uzvodno od Beograda, a koje, kako je naveo, imaju i veći problem od Srbije, "sa značajnim restrikcijama u svakom pogledu".

Dodao je da će Štab za vanredne situacije redovno obaveštavati građane o svemu što se dešava sa vodostajem i elektroenergetskom situacijom.

Sednici Štaba za vanredne situacije prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, ministri Dragan Glamočić, Adrijana Mesarović, Sara Pavkov, Nemanja Starović, Dubravka Đedović, Marko Đurić, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

Macut danas vozom putuje u Suboticu, zajedno sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandrom Sofronijević,tokom koga će biti održan i radni sastanak sa rukovodstvom "Srbijavoza".

Nakon sastanka sa predstavnicima lokalne samouprave u Subotici, delegacije Vlade Srbije i "Srbijavoza" će se vozom "Soko" vratiti u Beograd.

(beta/cmg)

(Beta, 03.08.2026)

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