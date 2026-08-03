Ministarka: Nekoliko brodova se nasukalo zbog niskog vodostaja Dunava
Zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava tri broda su se nasukala kod Luke Bogojevo, a jedan kod Bezdana, saopštilo je danas Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i dodalo da su njihove posade bezbedne, zbrinute i snabdevene osnovnim životnim namirnicama.
Na pojedinim deonicama Dunava, posebno na "ulaznom profilu" kod Bezdana, izmeren je istorijski minimum vodostaja, što značajno otežava plovidbu.
Zbog suženja plovnog puta smanjeni su kapaciteti transporta, a plovidba se na najkritičnijim deonicama odvija uz posebne režime i pojačan oprez, prenelo je Ministarstvo.
Direkcija za vodne puteve svakodnevno izdaje biltene i obaveštava učesnike u plovidbi o stanju i prohodnosti plovnog puta i u stalnoj je komunikaciji s rečnim prevoznicima, agencijama i nadležnim institucijama susednih država da bi blagovremeno reagovali na promene vodostaja i očuvali bezbednost plovidbe, rekla je Sofronijević.
(Beta, 03.08.2026)