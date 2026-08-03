Ministarka: Nekoliko brodova se nasukalo zbog niskog vodostaja Dunava

Beta pre 3 sata

Zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava tri broda su se nasukala kod Luke Bogojevo, a jedan kod Bezdana, saopštilo je danas Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i dodalo da su njihove posade bezbedne, zbrinute i snabdevene osnovnim životnim namirnicama.

Ministarka Aleksandra Sofronijević je danas, posle posete Lučkoj kapetaniji Bezdan i Luci Bogojevo, izjavila da zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava situacija ozbiljna, ali da se preduzimaju sve neophodne mere da bi se očuvala bezbednost plovidbe i obezbedilo funkcionisanje rečnog saobraćaja.

Na pojedinim deonicama Dunava, posebno na "ulaznom profilu" kod Bezdana, izmeren je istorijski minimum vodostaja, što značajno otežava plovidbu.

Zbog suženja plovnog puta smanjeni su kapaciteti transporta, a plovidba se na najkritičnijim deonicama odvija uz posebne režime i pojačan oprez, prenelo je Ministarstvo.

Direkcija za vodne puteve svakodnevno izdaje biltene i obaveštava učesnike u plovidbi o stanju i prohodnosti plovnog puta i u stalnoj je komunikaciji s rečnim prevoznicima, agencijama i nadležnim institucijama susednih država da bi blagovremeno reagovali na promene vodostaja i očuvali bezbednost plovidbe, rekla je Sofronijević.

(Beta, 03.08.2026)