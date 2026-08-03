Nišlija (50) u kafani uperio pištolj u konobara i druge zaposlene

Beta pre 59 minuta

Policija je u Nišu uhapsila P.K. (50) zbog sumnje da je pištoljem pretio zaposlenima u jednom ugostiteljskom objektu u tom gradu, saopšteno je danas.

Po navodima policije, P.K. je po izlasku iz jednog ugostiteljskog objekta u Nišu, vozilom pratio konobara (53) koji se zbog toga vratio u lokal u koji je potom došao i osumnjičeni i u njega i u druge zaposlene uperio pištolj.

Posle saslušanja, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija.

(Beta, 03.08.2026)