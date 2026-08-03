U 16 časova najtoplije u Somboru – 39, 2 stepena, najprijatnije na Kopaoniku – 21,2 stepena

Beta pre 9 minuta

U Srbiji je u 16.00 najtoplije je bilo u Somboru gde je izmereno 39,2 stepena, a slede Novi Sad sa 37,1, Zrenjanin i Smederevska Palanka sa 37 stepeni.

Na Paliću je bilo 36,7, u Kikindi 36,6, u Loznici i Sremskoj Mitrovici 36,5, a u Velikom Gradištu 36 stepeni, piše na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Beogradu je bilo 35,9, u Leskovcu 35,8, u Valjevu, Kraljevu i Kruševcu 35,6, a u Nišu 35 stepeni.

Najprijatnije je bilo na Koponiku gde je izmereno 21,2 i Crnom Vrhu - 26,4 stepeni.

Po ranijim podacima RHMZ u 12.00 najtoplije je bilo u Somboru gde je izmereno 36.4 stepeni, uz Palić sa 35,7, Novi Sad i Kikindu sa 35,1 i Sremsku Mitrovicu sa 35 stepeni.

RHMZ je za danas prognozirao temperaturu od 35 do 40 stepeni, zbog toplotnog talasa koji je zahvatio Srbiju.

(Beta, 03.08.2026)