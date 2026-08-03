Vlada Srbije odobrila 44 miliona za overu knjižica radnika Apoteke Beograd

Beta pre 1 sat

Vlada Srbije odobrila je 44 miliona dinara iz budžetske rezerve radi overe zdravstvenih isprava zaposlenih u Apotekarskoj ustanovi "Apoteka Beograd", piše Nova ekonomija.

Novac će biti prebačen Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO), kako je navedeno u rešenju objavljenom u poslednjem Službenom glasniku.

Zaposleni "Apoteke Beograd", kako se podseća, protestuju mesecima zahtevajući rešavanja brojnih nagomilanih problema, među kojima je i pristup zdravstvenoj zaštiti.

Radnici "Apoteka Beograd" su upozoravali još u novembru 2025. godine da postoji mogućnost da im od početka ove godine zdravstvene knjižice ne budu overene, zbog neuplaćivanja doprinosa.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećavao je radnicima još krajem prošle godine da će se rešiti problem neoverenih zdravstvenih knjižica.

Navedno je da su zaposleni "Apoteke Beograd" i u januaru prošle godine bili 15 dana bez zdravstvenog osiguranja, zbog čega su neke od radnica koje su dugo bile na listi čekanja za operativne zahvate morale da pomeraju teško zakazane termine zbog neoverene zdravstvene knjižice.

Ovo je samo deo problema radnika te ustanove, jer im se se, prema rečima predsednice sindikata "Opstanak" Jelene Šikuljak, takođe duguju neisplaćene plate, i to u iznosu oko 900 miliona dinara.

Kako su naveli iz Nove ekonomije, Vučić je i u tom slučaju, mimo svojih nadležnosti, obećao rešenje.

Šikuljak je prošle sedmice, potvrdila da je Vučić obećao da će za mesec-mesec i po svim zaposlenima biti isplaćeno 16 zaostalih zarada, bez pojašnjenje šta se u međuvremenu promenilo.

(Beta, 03.08.2026)