Vojska SAD tvrdi da je pomogla da više od 1.000 brodova prođe kroz Ormuski moreuz od maja

Beta pre 3 sata

 Više od 1.000 brodova je uspelo da prođe kroz Ormuski moreuz uz pomoć američke vojske, saopštila je danas Centralna komanda SAD (CentCom) za Al Džaziru, bez davanja drugih detalja.

CentCom je na društvenim mrežama takođe naveo da je približno 500 miliona barela sirove nafte transportovano kroz ovaj strateški vodeni put.

Ranije danas, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai izjavio je da Teheran trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Vašingtonom, a da se vode samo razgovori koji se tiču Omana i obezbeđivanja pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu.

"Trenutno ne pregovaramo sa Sjedinjenim Državama. Pregovaramo sa Omanom kako bismo obezbedili prolaz kroz Ormuski moreuz", dodao je Bagai.

(Beta, 03.08.2026)

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