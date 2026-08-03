Vremenska prognoza za ponedeljak 3. avgust 2026: Danas sunčano i veoma toplo

Beta pre 2 sata

Jutros u Srbiji najtoplije je u Beogradu gde je u sedam časova izmereno 27 stepeni, nakon čega slede Novi Sad, Sremska Mitrovica i Palić gde su izmerena 24 stepena.

U Kikindi su 23 stepena, u Somboru 22, u Loznici 20, a u Nišu 18 stepeni, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Najniža temperatura zabeležena je u Sjenici - devet stepeni i u Požegi gde je izmereno 13 stepeni.

Prema podacima RHMZ, sinoć u 23 sata najtopliji je bio Palić sa temperaturom 31 stepen.

U Srbiji će i danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najviša temperatura biće od 35 do 40 stepeni, u Beogradu oko 37 stepeni, dok će u Novom Sadu i na Paliću najviša dnevna temperatura biti oko 39 stepeni.

(Beta, 03.08.2026)

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