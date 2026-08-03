Premijer Srbije apelovao na građane da racionalno troše vodu i struju

Posle sednice Štaba za vanredne situacije

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut je, nakon sednice Štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i niskog vodostaja reka u zemlji, izjavio da je situacija u ovom trenutku potpuno stabilna. On je novinarima rekao da su na sednici Štaba razgovarali o istorijski najnižem vodostaju Dunava, kao i o energetskoj bezbednosti, prenosi N1. „Neophodno je da se održi stabilnost energetskog sistema, koja je trenutno potpuno obezbeđenja, i da se obezbedi