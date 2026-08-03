Do 14 časova podeljeno više od 24.000 vaučera! Na raspolaganju još oko 5.000

Blic pre 52 minuta
Do 14 časova podeljeno više od 24.000 vaučera! Na raspolaganju još oko 5.000

Vlada je izdvojila 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara Za prijavu su potrebni lična karta ili pasoš, potvrda o rezervaciji i dokaz o penziji Do 14 časova evidentirane su 24.743 prijave za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije.

Evidentiranje je počelo jutros u 8 časova u poštama, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično, a uz prijavu je potrebno priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Vlada Srbije je za ovu namenu opredelila 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Više od 24.000 prijava za turističke vaučere u prvim satima

Više od 24.000 prijava za turističke vaučere u prvim satima

RTS pre 7 minuta
Do 14 časova evidentirano više od 24.000 prijava za turističke vaučere

Do 14 časova evidentirano više od 24.000 prijava za turističke vaučere

Euronews pre 22 minuta
U toku je podela turističkih vaučera: Kako i gde da se prijavite, šta vam treba od dokumenata - sve na jednom mestu

U toku je podela turističkih vaučera: Kako i gde da se prijavite, šta vam treba od dokumenata - sve na jednom mestu

Kurir pre 1 sat
Do 14 časova evidentirano više od 24.000 prijava za turističke vaučere

Do 14 časova evidentirano više od 24.000 prijava za turističke vaučere

RTV pre 1 sat
Veliko interesovanje za turističke vaučere: Penzioneri predaju zahteve širom Srbije

Veliko interesovanje za turističke vaučere: Penzioneri predaju zahteve širom Srbije

iKragujevac pre 2 sata
Počela prijava za vaučere od 10.000 dinara za penzionere

Počela prijava za vaučere od 10.000 dinara za penzionere

In medija pre 1 sat
Vranje: Penzioneri u pohodu na vaučere

Vranje: Penzioneri u pohodu na vaučere

Jug press pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeInternet

Društvo, najnovije vesti »

EPS: Rekordno nizak dotok Dunava, ali građani nemaju razloga za brigu

EPS: Rekordno nizak dotok Dunava, ali građani nemaju razloga za brigu

Mašina pre 27 minuta
„Pristup vodi ne sme biti privilegija, već osnovno ljudsko pravo“: programi očuvanja javnih česmi u Srbiji

„Pristup vodi ne sme biti privilegija, već osnovno ljudsko pravo“: programi očuvanja javnih česmi u Srbiji

Mašina pre 2 minuta
Srbija pod udarom jakog toplotnog talasa, temperature dostižu 40 stepeni

Srbija pod udarom jakog toplotnog talasa, temperature dostižu 40 stepeni

Naslovi.ai pre 7 minuta
Nastavlja se toplotni talas u Srbiji: U koja tri grada je izmereno 38 stepeni?

Nastavlja se toplotni talas u Srbiji: U koja tri grada je izmereno 38 stepeni?

N1 Info pre 17 minuta
Glasine o kraju američke dominacije bile su preuranjene

Glasine o kraju američke dominacije bile su preuranjene

Velike priče pre 32 minuta