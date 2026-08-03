Do 16 časova podeljeno više od 25.000 vaučera za odmor: Veliko interesovanje građana širom Srbije

Blic pre 5 sati
Do 16 časova podeljeno više od 25.000 vaučera za odmor: Veliko interesovanje građana širom Srbije

Ministar turizma i omladine Husein Memić istakao je veliko interesovanje širom zemlje Građani se još mogu prijaviti za preostalih oko 5.000 vaučera Do 16 časova danas je na šalterima Pošte Srbije evidentirano 25.076 prijava za program turističkih vaučera za odmor u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine.

Resorni ministar Husein Memić rekao je da je prema očekivanjima interesovanje bilo veliko širom zemlje. "Pozivam sve koji ispunjavaju uslove da se prijave za preostalih blizu 5.000 vaučera", izjavio je Memić. Vrednost pojedinačnog vaučera iznosi 10.000 dinara, a korisnicima je na raspolaganju više od 2.450 prijavljenih ugostiteljskih objekata širom Srbije. Pravo na prijavu imaju penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. (Tanjug)
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