(Foto) Mlađa ćerka Suzane Mančić podelila sliku iz bolnice nakon porođaja: "Od danas se odazivam samo na tetka"

Blic pre 38 minuta
(Foto) Mlađa ćerka Suzane Mančić podelila sliku iz bolnice nakon porođaja: "Od danas se odazivam samo na tetka"

Njena sestra Natalija Kunić bila je prisutna na porođaju i emotivno podelila sreću kao tetka.

Teodora je rodila zdravog dečaka težine 3,650 grama u privatnoj klinici prirodnim putem. Starija ćerka Suzane Mančić, Teodora Kunić se porodila i na svet je donela sina, a sve vreme na porođaju je sa njom bila sestra Natalija Kunić koja se oglasila i podelila sreću zbog rođenja sestrića. Naime, Natalija Kunić je na Instagramu podelila svoju fotografiju nakon sestrinog porođaja. Natalija je odmah nakon što je dobila sestrića, podelila fotografiju iz bolnice: "Od
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