(Foto) U ovom gradu Srbije izmereno čak 50 stepeni! Ulice potpuno prazne, nema žive duše: "Ne može da se diše!"

Blic pre 51 minuta
(Foto) U ovom gradu Srbije izmereno čak 50 stepeni! Ulice potpuno prazne, nema žive duše: "Ne može da se diše!"

Građani navode da se ovakva vrućina ne pamti i većina je ostala kod kuće ili traži osveženje na rashladnim mestima Obale Zapadne Morave, poznate kao 'čačansko more', takođe su bile popularno mesto za osveženje Toplotni talas koji je zahvatio čitavu Srbiju u punoj snazi pogodio je i Čačak.

Visoke temperature ispraznile su gradske ulice, a tokom popodnevnih sati na jednom od merača u strogom centru grada izmereno je čak 50 stepeni Celzijusa, što najbolje oslikava koliko je vrelina bila nesnosna. Građani kažu da se ovakav osećaj vrućine ne pamti, a većina je odlučila da ostane u svojim domovima ili da spas potraži na mestima gde je moguće rashladiti se. - Čačak je danas grad duhova, nema žive duše. Nenormalno je vruće. Ne znam koliko je zvanično
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