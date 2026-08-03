"Imam tremu", Vučić stigao u Bugojno, uskoro će obići porodičnu kuću u Čipuljićima (foto, video)

Blic pre 6 minuta
"Imam tremu", Vučić stigao u Bugojno, uskoro će obići porodičnu kuću u Čipuljićima (foto, video)

Vučić je naglasio da ranije nijedan predsednik Srbije nije dolazio u ove krajeve Predsednik je izjavio: "Neko živi za Severinu, neko za svoj narod u Kupresu..." Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas posetu Republici Srpskoj. - Majka mog oca je poreklom odavde - rekao je Vučić u Janjskim otocima.

Njega je omladina ponudila pogačom i solju, i u razgovoru sa načelnikom opštine obavešten je da je najvažniji put do manastira Glogovac. On je istakao da nikada nijedan predsednik Srbije nije posetio ove krajeve. - Ali morate imati u vidu jednu stvar. Ja sam najduže predsednik i premijer, pa sam imao priliku da posetim više mesta. Meni je bilo lakše da posetim više mesta, da budem objektivan. A druga je stvar što neki ni po završenom mandatu nisu ni čuli za ova
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