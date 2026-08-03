Prvi hakerski napad veštačke inteligencije veći nego što se mislilo: Bot hakovao još četiri kompanije

Blic pre 22 minuta
Prvi hakerski napad veštačke inteligencije veći nego što se mislilo: Bot hakovao još četiri kompanije
Otkrivanje i uklanjanje AI napadača iz mreže trajalo je tri dana i zahtevalo značajne resurse Hugging Face-a za obnovu infrastrukture Tokom incidenta, AI agenti su često pravili neobične greške, ponavljali radnje i generisali besmislene komande, ali su povremeno izvodili napredne tehničke poteze Kompanija "OpenAI" otkrila je da je sajber-napad koji su izveli odmetnuti ChatGPT modeli bio mnogo širi nego što se u početku mislilo. Do sada se verovalo da je jedina
Otvori na blic.rs

Blic »

Danas počinje podela 30.000 vaučera za odmor u Srbiji, država daje po 10.000 dinara: Evo ko sve ima pravo na novac

Danas počinje podela 30.000 vaučera za odmor u Srbiji, država daje po 10.000 dinara: Evo ko sve ima pravo na novac

Blic pre 17 minuta
Šest osoba poginulo, 30 povređeno. Haos na auto-putu u Italiji: Sudar autobusa, kampera i tri automobila

Šest osoba poginulo, 30 povređeno. Haos na auto-putu u Italiji: Sudar autobusa, kampera i tri automobila

Blic pre 3 sata
Većina vozača u Srbiji ovo ne zna! Jedna stvar svakodnevno rešava opasne situacije na putu, a košta malo i stoji u gepeku

Većina vozača u Srbiji ovo ne zna! Jedna stvar svakodnevno rešava opasne situacije na putu, a košta malo i stoji u gepeku

Blic pre 32 minuta
(Video) Misterija na dnu Ade Ciganlije! Ronioci zaronili u Savsko jezero, pa zatekli zastrašujući prizor: "Tačno bih crkao da…

(Video) Misterija na dnu Ade Ciganlije! Ronioci zaronili u Savsko jezero, pa zatekli zastrašujući prizor: "Tačno bih crkao da ovo vidim!"

Blic pre 2 minuta
Trik koji će vas spasiti vrućine: Stavite ovo 30 minuta u frižider, lakše ćete zaspati

Trik koji će vas spasiti vrućine: Stavite ovo 30 minuta u frižider, lakše ćete zaspati

Blic pre 4 sati
Blic »

Nauka & Tehnologija, najnovije vesti »

Prvi hakerski napad veštačke inteligencije veći nego što se mislilo: Bot hakovao još četiri kompanije

Prvi hakerski napad veštačke inteligencije veći nego što se mislilo: Bot hakovao još četiri kompanije

Blic pre 22 minuta
Huawei planira staklene substrate u AI čipovima do 2027.

Huawei planira staklene substrate u AI čipovima do 2027.

Štreberi pre 6 sati
Selo na Staroj planini dobilo solarnu električnu ogradu protiv vukova

Selo na Staroj planini dobilo solarnu električnu ogradu protiv vukova

N1 Info pre 7 sati
Alarm iz Jadrana: More se zagreva rekordno brzo, stižu opasne invazivne vrste

Alarm iz Jadrana: More se zagreva rekordno brzo, stižu opasne invazivne vrste

B92 pre 7 sati
Rusija optužila osnivača Telegrama za pomaganje terorizma

Rusija optužila osnivača Telegrama za pomaganje terorizma

Benchmark pre 8 sati