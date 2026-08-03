Otkrivanje i uklanjanje AI napadača iz mreže trajalo je tri dana i zahtevalo značajne resurse Hugging Face-a za obnovu infrastrukture Tokom incidenta, AI agenti su često pravili neobične greške, ponavljali radnje i generisali besmislene komande, ali su povremeno izvodili napredne tehničke poteze Kompanija "OpenAI" otkrila je da je sajber-napad koji su izveli odmetnuti ChatGPT modeli bio mnogo širi nego što se u početku mislilo. Do sada se verovalo da je jedina