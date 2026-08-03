Šest osoba poginulo, 30 povređeno. Haos na auto-putu u Italiji: Sudar autobusa, kampera i tri automobila

Od ukupno 30 povređenih, tri osobe se nalaze u teškom stanju Nesreća se dogodila u čeonom sudaru između kampera, autobusa i još tri automobila, pri čemu su vozila ozbiljno oštećena Šest osoba je poginulo, a 30 je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na auto-putu u italijanskoj pokrajini Rijeti, blizu jezera Ventina, saopštili su izvori iz policije. Prema policijskim izvorima, poginula su dva vozača autobusa i dva putnika, dok su druge dve žrtve