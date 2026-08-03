Većina vozača u Srbiji ovo ne zna! Jedna stvar svakodnevno rešava opasne situacije na putu, a košta malo i stoji u gepeku

Prolazak kroz crveno dozvoljen je sa žutom rotacijom u funkciji spašavanja života, ali vozač je odgovoran ako dođe do sudara Korišćenje žute rotacije mimo propisanih situacija je zabranjeno i kažnjivo prema važećim zakonima Brojni vozači u Srbiji ne znaju da imaju pravo da koriste žutu rotaciju koja im pod određenim uslovima omogućava prolazak i kroz crveno svetlo na semaforu, objašnjava profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić i otkriva u kojim sve