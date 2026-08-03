(Video) Gori Krim! Odjekivale eksplozije: Brutalni napadi Ukrajine i na Vladimirsku oblast, ima mrtvih

Blic pre 1 sat
(Video) Gori Krim! Odjekivale eksplozije: Brutalni napadi Ukrajine i na Vladimirsku oblast, ima mrtvih
Ukrajinski mediji tvrde da je pogođeno nekoliko strateških objekata Tri osobe su poginule, a dve ranjene tokom napada, potvrdio je šef Krima Sergej Aksjonov Ukrajina je noćas izvršila napad dronovima na ruske ciljeve na Krimu, a eksplozije su se čule u Feodosiji, Simferopolju i Kerču, saopštila je grupa za monitoring Telegram kanala "Krimski vetar", prenosi Ukrinform. U izveštaju se navodi da su se čule najmanje dve glasne eksplozije u Simferopolju oko 1 sat
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