(Video) Gori Krim! Odjekivale eksplozije: Brutalni napadi Ukrajine i na Vladimirsku oblast, ima mrtvih

Ukrajinski mediji tvrde da je pogođeno nekoliko strateških objekata Tri osobe su poginule, a dve ranjene tokom napada, potvrdio je šef Krima Sergej Aksjonov Ukrajina je noćas izvršila napad dronovima na ruske ciljeve na Krimu, a eksplozije su se čule u Feodosiji, Simferopolju i Kerču, saopštila je grupa za monitoring Telegram kanala "Krimski vetar", prenosi Ukrinform. U izveštaju se navodi da su se čule najmanje dve glasne eksplozije u Simferopolju oko 1 sat