Za sat i po vremena podeljeno više od 22.000 vaučera! Mali: Veliko interesovanja građana nam govori da radimo pravu stvar

Blic pre 5 minuta
Za sat i po vremena podeljeno više od 22.000 vaučera! Mali: Veliko interesovanja građana nam govori da radimo pravu stvar
Vaučeri se mogu koristiti za najmanje pet noćenja izvan mesta prebivališta do 1. novembra 2026. godine Program je namenjen penzionerima sa penzijom do 80.000 dinara, a interesovanje za vaučere je veliko Ministar finansija Siniša Mali naveo je danas da su u prvih sat i po vremena podnošenja zahteva za turističke vaučere za penzionere, pošte širom Srbije primile 22.272 zahteva sugrađana koji primaju penzije u iznosu do 80.000 dinara. "Ove brojke pokazuju da su mere
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