AI, kamatne stope i energetika: zašto akcije evropskih proizvođača energije snažno rastu

Pažnja investitora je u ovom trenutku najčešće usmerena na tehnološke akcije i priču o veštačkoj inteligenciji, dok jedan naizgled "dosadan" sektor tiho je ostvario dobar rezultat na evropskim berzama ove godine.

Evropske utility kompanije, odnosno proizvođači i distributeri električne energije, gasa i vode, koji su od početka 2026. zabeležili rast koji je nadmašio širi indeks, a pitanje koje se sada postavlja jeste da li je taj rast opravdan i da li ima još prostora za dalje napredovanje. Šta stoji iza ovog rasta Sektor evropskih utility kompanija od početka godine predvode kompanije iz oblasti obnovljivih izvora i skladištenja energije, uključujući baterijske sisteme,