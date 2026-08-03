AI, kamatne stope i energetika: zašto akcije evropskih proizvođača energije snažno rastu

Bloomberg Adria pre 19 minuta  |  Nikola Stojadinović
AI, kamatne stope i energetika: zašto akcije evropskih proizvođača energije snažno rastu

Pažnja investitora je u ovom trenutku najčešće usmerena na tehnološke akcije i priču o veštačkoj inteligenciji, dok jedan naizgled "dosadan" sektor tiho je ostvario dobar rezultat na evropskim berzama ove godine.

Evropske utility kompanije, odnosno proizvođači i distributeri električne energije, gasa i vode, koji su od početka 2026. zabeležili rast koji je nadmašio širi indeks, a pitanje koje se sada postavlja jeste da li je taj rast opravdan i da li ima još prostora za dalje napredovanje. Šta stoji iza ovog rasta Sektor evropskih utility kompanija od početka godine predvode kompanije iz oblasti obnovljivih izvora i skladištenja energije, uključujući baterijske sisteme,
Otvori na rs.bloombergadria.com

Pročitajte još

Berzanski pregled: Kinezi potresaju proizvođače čipova, Amerika ispred Evrope

Berzanski pregled: Kinezi potresaju proizvođače čipova, Amerika ispred Evrope

Bloomberg Adria pre 19 minuta
Dobra vest srpskog IT-ja: stigao prvi jednorog

Dobra vest srpskog IT-ja: stigao prvi jednorog

Biznis u regionu pre 1 dan
Struja na berzi sve skuplja zbog suše: Da li će EPS rastuće cene iz uvoza nadoknaditi povećanjem cene za građane?

Struja na berzi sve skuplja zbog suše: Da li će EPS rastuće cene iz uvoza nadoknaditi povećanjem cene za građane?

Danas pre 1 dan
Američki OFAK produžio licencu za nastavak rada NIS-a do 28. avgusta

Američki OFAK produžio licencu za nastavak rada NIS-a do 28. avgusta

Sputnik pre 2 dana
MOL dobio licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 28. avgusta

MOL dobio licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 28. avgusta

Telegraf pre 2 dana
MOL dobio licencu od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a

MOL dobio licencu od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a

Insajder pre 2 dana
MOL dobio licencu od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 28. avgusta

MOL dobio licencu od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 28. avgusta

Euronews pre 2 dana

Ključne reči

Berzakamatne stope

Ekonomija, najnovije vesti »

Berzanski pregled: Kinezi potresaju proizvođače čipova, Amerika ispred Evrope

Berzanski pregled: Kinezi potresaju proizvođače čipova, Amerika ispred Evrope

Bloomberg Adria pre 19 minuta
AI, kamatne stope i energetika: zašto akcije evropskih proizvođača energije snažno rastu

AI, kamatne stope i energetika: zašto akcije evropskih proizvođača energije snažno rastu

Bloomberg Adria pre 19 minuta
Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 3. avgust: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 3. avgust: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 19 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,3863 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3863 dinara

RTV pre 3 sata
Izgubljeni u tranziciji

Izgubljeni u tranziciji

Radar pre 6 sati