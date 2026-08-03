Pregled berze: Kinezi potresaju proizvođače čipova, Amerika ispred Evrope

Poslednji trgovački dani jula bili su na berzama širom sveta prilično promenljivi.

Početkom prošle nedelje pratili smo velike padove proizvođača čipova, dok su krajem nedelje ti isti proizvođači neverovatnim skokovima izbrisali gubitke, a solidan rast ostvarile su i (neke) tehnološke akcije. Nije zanemarljivo to što smo već zakoračili u avgust. Osmi mesec je tradicionalno jedan od najslabijih meseci za tržišta akcija, a situacija se obično dodatno pogoršava u septembru, utvrdili su stratezi kompanije Bespoke Investment Group. Uz to, podsećamo na