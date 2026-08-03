IMT iznenadio Partizan i odneo tri boda iz Humske

Fudbaleri IMT-a slavili su u gostima protiv Partizana rezultatom 2:1 u derbi meču trećeg kola Superlige Srbije.

Tako je klub sa Novog Beograda ostao sa maksimalnim uinkom i posle tri kola šampionata, te su večeras primili tek prvi gol u sezoni. Crveni karton Alekse Zekovića u 14. minutu je utakmicu dobrano usmerio u korist gostijuće ekipe. Puleni trenera Saše Ilića su gotovo čitav susret igrali sa igračem manje, pa su često bivali u podrešenom položaju. Od 52. minuta su gubili rezultatom 1:0, a nakon što je Dušan Zagar postigao predivan gol iz daljine. Izjednačili su domaći