IMT iznenadio Partizan i odneo tri boda iz Humske

Danas pre 4 sati  |  A. Pavlović
IMT iznenadio Partizan i odneo tri boda iz Humske

Fudbaleri IMT-a slavili su u gostima protiv Partizana rezultatom 2:1 u derbi meču trećeg kola Superlige Srbije.

Tako je klub sa Novog Beograda ostao sa maksimalnim uinkom i posle tri kola šampionata, te su večeras primili tek prvi gol u sezoni. Crveni karton Alekse Zekovića u 14. minutu je utakmicu dobrano usmerio u korist gostijuće ekipe. Puleni trenera Saše Ilića su gotovo čitav susret igrali sa igračem manje, pa su često bivali u podrešenom položaju. Od 52. minuta su gubili rezultatom 1:0, a nakon što je Dušan Zagar postigao predivan gol iz daljine. Izjednačili su domaći
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