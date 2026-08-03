Iran poručuje da Ormuski moreuz više neće funkcionisati kao pre rata

Danas pre 7 sati  |  Dexy
Iran poručuje da Ormuski moreuz više neće funkcionisati kao pre rata
Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti u stanje koje je postojalo pre početka američko-izraelskog rata protiv Irana i naglasio da je sporazum sa Omanom o upravljanju Ormuzom odvojen od pitanja da li će taj plovni put biti ponovo otvoren ili će ostati ograničen. Bagei je rekao da su razgovori Irana i Omana o budućnosti Ormuskog moreuza u toku već neko vreme, u cilju postizanja
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB Bagei: Ormuz se nikada neće vratiti na stanje pre rata; Izrael zabrinut zbog plana o razoružanju Hamasa

BLISKOISTOČNI SUKOB Bagei: Ormuz se nikada neće vratiti na stanje pre rata; Izrael zabrinut zbog plana o razoružanju Hamasa

RTV pre 15 minuta
Bagei: Ormuz se nikada neće vratiti na stanje pre rata; Izrael zabrinut zbog plana o razoružanju Hamasa

Bagei: Ormuz se nikada neće vratiti na stanje pre rata; Izrael zabrinut zbog plana o razoružanju Hamasa

RTS pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranNEC

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Ruski udar na Zaporožje, raste broj žrtava; Belorusija raspoređuje novu brigadu blizu Ukrajine

UKRAJINSKA KRIZA Ruski udar na Zaporožje, raste broj žrtava; Belorusija raspoređuje novu brigadu blizu Ukrajine

RTV pre 10 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB Bagei: Ormuz se nikada neće vratiti na stanje pre rata; Izrael zabrinut zbog plana o razoružanju Hamasa

BLISKOISTOČNI SUKOB Bagei: Ormuz se nikada neće vratiti na stanje pre rata; Izrael zabrinut zbog plana o razoružanju Hamasa

RTV pre 15 minuta
Ruski udar na Zaporožje, raste broj žrtava; Belorusija raspoređuje novu brigadu blizu Ukrajine

Ruski udar na Zaporožje, raste broj žrtava; Belorusija raspoređuje novu brigadu blizu Ukrajine

RTS pre 20 minuta
Meteorolozi objavili prognozu za avgust i uopšte nemaju dobre vesti: Cela Evropa bi mogla da bude u plamenu - evo koje zemlje…

Meteorolozi objavili prognozu za avgust i uopšte nemaju dobre vesti: Cela Evropa bi mogla da bude u plamenu - evo koje zemlje su najugroženije

Blic pre 20 minuta
Bagei: Ormuz se nikada neće vratiti na stanje pre rata; Izrael zabrinut zbog plana o razoružanju Hamasa

Bagei: Ormuz se nikada neće vratiti na stanje pre rata; Izrael zabrinut zbog plana o razoružanju Hamasa

RTS pre 20 minuta