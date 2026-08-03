Iran poručuje da Ormuski moreuz više neće funkcionisati kao pre rata

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti u stanje koje je postojalo pre početka američko-izraelskog rata protiv Irana i naglasio da je sporazum sa Omanom o upravljanju Ormuzom odvojen od pitanja da li će taj plovni put biti ponovo otvoren ili će ostati ograničen. Bagei je rekao da su razgovori Irana i Omana o budućnosti Ormuskog moreuza u toku već neko vreme, u cilju postizanja