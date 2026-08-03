Koliko se građani Srbije danas zadržavaju na granicama?

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Koliko se građani Srbije danas zadržavaju na granicama?

Putnički automobili danas na graničnim prelazima na izlazu i ulazu u Srbiju čekaju između 25 i 60 minuta, saopštili su Putevi Srbije.

Na graničnom prelazu Preševo iz Severne Makedonije zadržavanje za putnička motorna vozila je 60 minuta, a na izlazu iz Srbije 40 minuta. Zadražavanje za putničke automobile na prelazu Gradina prema Bugarskoj je 50 minuta, a iz Bugarske pola sata. Na prelazu Horgoš, iz Mađarske, zadržavanje za putnička vozila je 30 minuta, a na prelazu Gostun iz Crne Gore 25 minuta. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čekaju jedan sat, kao i na prelazu Gradina. Na
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