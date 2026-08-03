Kolone na izlazu iz Srbije: Na Gradini se čeka pet sati

Putnička motorna vozila čekaju danas na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Srbije pet sati, a na ulazu u zemlju 20 minuta, pokazuju podaci Uprave granične policije od 17 časova, prema kojima teretna motorna vozila najduže čekaju u Šidu na izlazu iz zemlje – tri sata.

Na graničnom prelazu Preševo zadržavanje za putnička motorna vozila na izlazu je 90 minuta, a na ulazu 20 minuta, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije. Putnici na graničnom prelazu Strezimirovci na izlazu iz zemlje čekaju 60 minuta, dok se pola sata zadržavaju na Batrovcima na ulazu, kao i na prelazu Sremska Rača i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Na graničnim prelazima Horgoš i Špiljani na ulazu u Srbiju zadržavanje za putnička motorna vozila je 20 minuta. Na