Na spisku je i novajlija: Stanković poveo 25 igrača u Mađarsku

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju ekipi Hapoel Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Meč se igra u utorak u mađarskom Sombatheliju od 19 časova i 30 minuta, a šef stručnog štaba Crvene zvezde, Dejan Stanković je na put poveo 25 igrača, preneo je klub. GOLMANI: Mateus, Ivan Guteša, Savo Radanović DEFANZIVCI: Jong-Vu Seol, Nikola Stanković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Frenklin Učena, Derik Lukasen, Stefan Gudelj VEZISTI: Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Mohamed Abu Fani, Vasilije Kostov, Muhamed Čam, Mirko Ivanić,