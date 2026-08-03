Na spisku je i novajlija: Stanković poveo 25 igrača u Mađarsku

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Na spisku je i novajlija: Stanković poveo 25 igrača u Mađarsku

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju ekipi Hapoel Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Meč se igra u utorak u mađarskom Sombatheliju od 19 časova i 30 minuta, a šef stručnog štaba Crvene zvezde, Dejan Stanković je na put poveo 25 igrača, preneo je klub. GOLMANI: Mateus, Ivan Guteša, Savo Radanović DEFANZIVCI: Jong-Vu Seol, Nikola Stanković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Frenklin Učena, Derik Lukasen, Stefan Gudelj VEZISTI: Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Mohamed Abu Fani, Vasilije Kostov, Muhamed Čam, Mirko Ivanić,
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