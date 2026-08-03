„Obratite pažnju na opuške“: MUP uputio apel građanima

Sektor Ministarstva unutrašanjih poslova za vanredne situacije apelovao je danas na građane da ne pale travu i nisko rastinje, da ne lože vatru u blizini šuma i da posebno obrate pažnju na opuške, jer su požari na otvorenom i dalje veliki izazov.

Načelnik Uprave za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom u tom sektoru Branko Jasnić, rekao je za Radio Beograd da je od početka godine zabeleženo više od 20.000 vanrednih događaja, od čega oko 15.000 požara. Kazne za izazivanje požara su, za fizička lica 10.000 dinara, dok za pravna lica mogu dostići i do 1.000.000 dinara, kazao je Jasnić, a preneo RTS. Predviđa se da će toplotni talas potrajati do kraja nedelje, uz crveni meteo-alarm od 5. do 8. avgusta, piše na