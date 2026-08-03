Osipaju se glasovi za Infantina: Srbija i Vels povukli podršku predsedniku FIFA

Đani Infantino, predsednik Svetske fudbalske federacije (FIFA) našao se u sukobu sa predstavnicima kontinentalnih asocijacija zbog namere da proda udeo u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima.

Kako prolaze dani, tako je sve više najava nacionalnih saveza da uskraćuju podršku Infantinu za novi mandat na funkciji u FIFA uoči izbora za čelnika Svetske kuće fudbala naredne godine. Prvi koji je povukao takav potez bio je Fudbalski savez Velsa, a sledio je Fudbalski savez Srbije (FSS), koji je krajem maja najpre podržao Infantina. „Posle pažljivog sagledavanja događaja koji su u minulom periodu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog