Porastao broj stradalih u eksploziji bombe ispred restorana u Moskvi: Ko je general Aleksandar Čajko, koji je bio navodna meta napada?

Danas pre 6 sati  |  S. D.
Porastao broj stradalih u eksploziji bombe ispred restorana u Moskvi: Ko je general Aleksandar Čajko, koji je bio navodna meta…

Najmanje tri osobe su poginule, a 21 je povređena nakon što je bomba koju je nosila jedna žena eksplodirala ispred luksuznog restorana u centru Moskve u subotu uveče, saopštile su vlasti.

U nedelju je broj poginulih porastao na pet, preneli su Telegram kanal 112, provladina televizija Ren TV i list Izvestija, mediji za koje se smatra da su bliski ruskim bezbednosnim službama, prenosi The Moscow Times. Ruska ambasada u Italiji danas je takođe saopštila da je broj poginulih porastao na pet. Vlasti su incident okarakterisale kao teroristički napad, ali još nisu saopštile ko je bio njegova predviđena meta. Prema pojedinim izveštajima, napad bi mogao
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