Pošta Srbije saopštila da je sponzor i partner manifestacije EXPO i da je na to ponosna

Danas pre 9 sati  |  Beta
Pošta Srbije saopštila da je sponzor i partner manifestacije EXPO i da je na to ponosna

Pošta Srbije saopštila je danas da su njena vozila korišćena u Kraljevu u okviru realizacije ugovornih obaveza koje ima kao zvanični sponzor i partner Specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd.

To je saopšteno povodom navoda u javnosti u vezi sa angažovanjem vozila Pošte Srbije tokom promotivnog događaja EXPO 2027 u Kraljevu. Pošta Srbije je dodala u saopštenju da je „ponosni sponzor i zvanični dobavljač EXPO 2027“. Navedeno je da je „jedan od osnovnih elemenata programa partnerstva jeste upravo pružanje logističke podrške organizatoru, uključujući transport promotivne opreme, distribuciju promotivnog materijala i podršku realizaciji promotivnih
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