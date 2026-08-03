Pošta Srbije saopštila da je sponzor i partner manifestacije EXPO i da je na to ponosna

Pošta Srbije saopštila je danas da su njena vozila korišćena u Kraljevu u okviru realizacije ugovornih obaveza koje ima kao zvanični sponzor i partner Specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd.

To je saopšteno povodom navoda u javnosti u vezi sa angažovanjem vozila Pošte Srbije tokom promotivnog događaja EXPO 2027 u Kraljevu. Pošta Srbije je dodala u saopštenju da je „ponosni sponzor i zvanični dobavljač EXPO 2027“. Navedeno je da je „jedan od osnovnih elemenata programa partnerstva jeste upravo pružanje logističke podrške organizatoru, uključujući transport promotivne opreme, distribuciju promotivnog materijala i podršku realizaciji promotivnih