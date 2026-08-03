Produžen pritvor osumnjičenom za nesreću u Jevrejskoj ulici u kojoj su poginuli taksista i devojka u Novom Sadu

Vozaču BMW-a A. S. (26) iz Beograda koji se sumnjiči da je u decembru 2025. godine u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu izazvao tešku saobraćajnu nesreću, u kojoj su stradale dve osobe, ponovo je produžen pritvor. Kako je za 021.rs potvrđeno, njemu je pritvor produžen do 25. avgusta. Osumnjičeni se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za šta može biti osuđen na pet do 15 godina zatvora. A. S.