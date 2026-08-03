Produžena zabrana izvoza nafte i naftnih derivata

Danas pre 34 minuta  |  RTS
Produžena zabrana izvoza nafte i naftnih derivata

Vlada Srbije donela je izmenu Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, objavljeno je u Službenom glasniku, a ovom izmenom njeno važenje produženo je sa 31. jula na 31. avgust.

Odluku je potpisao premijer prof. dr Đuro Macut. Ova odluka doneta je 31. jula i stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Srbije“, prenosi RTS. Vlada Srbije donela je 9. marta na vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata koja je važila do 19. marta, nakog čega je produžavana radi zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu.
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