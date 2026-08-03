Španske vlasti: Najmanje 72 migranta poginula u pokušaju ulaska u Seutu

Danas pre 6 sati  |  Beta
Španske vlasti: Najmanje 72 migranta poginula u pokušaju ulaska u Seutu

Najmanje 72 osobe su poginule u najnovijem masovnom prilivu migranata iz Maroka u špansku enklavu Seutu u Severnoj Africi, saopštile su vlasti u novom broju žrtava objavljenom u nedelju, nakon što je još pet tela pronađeno duž obale, prenela je britanska agencija Rojters ().

Više od 50.000 migranata stiglo je u Seutu, jednu od dve kopnene granice Evropske unije na afričkom kontinentu, kopnom i morem, počev od četvrtka. Više od 48.000 ljudi vratilo se u Maroko za 48 sati, a drugi tokom vikenda, saopštile su španske vlasti. Predstavnik španske vlade u Seuti Migel Anhel Peres (Miguel Angel Perez), rekao je danas novinarima da je više od 1.000 ljudi takođe medicinski zbrinuto. Situacija u gradu se značajno poboljšala, dodao je Peres,
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