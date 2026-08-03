Vodostaj Dunava u drastičnom padu, u Srbiji i Mađarskoj upozoravaju na energetsku krizu

Suša je nemilosrdna prema Dunavu, jednoj od najvećih evropskih reka.

Prizori na pojedinim delovima izgledaju zastrašujuće. Ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Tome u prilog ide i podatak da je u nedelju, 2. avgusta, Dunav pao na istorijski minimum kod Bezdana, na ulazu iz Hrvatske u Srbiju, čak na -159 centimetara. Do sada je najniži zabeleženi nivo Dunava zabeležen 1909. godine i bio je -143 centimetra. Samo nekoliko dana ranije prognozirano je da će da padne na -142, međutim toplotni talas, koji je zahvatio Balkan, uzeo je svoj