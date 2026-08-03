Vučić: Zbog niskog vodostaja Dunava moguć privremen prekid rada Rafinerije Pančevo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da zemlja ima ogromne probleme u energetici, navodeći da će zbog niskog vodostaja Dunava Rafinerija Pančevo možda morati privremeno da prekine rad. „Četiri su tu procesa za koja su nam Dunav i voda potrebni.

Mnogo, mnogo problema imamo. Radićemo sve što možemo i nadam se da nećemo morati da zaustavimo Rafineriju. Ako budemo morali da zaustavimo, za jedno dva-tri dana nećemo imati plovan Dunav“, rekao je Vučič novinarima na Petrovačkoj cesti. On je rekao da je Dunas danas plovan, ali da je potrebno da se teret smanji na 50 odsto. Vučić je naveo i da je bezbroj problema sa kotacijama nafte na međunarodnom tržištu. „Istrpećemo bezbroj ekonomskih problema i ponovno