"Apel za spas Partizana" poručio rukovodstvu crno-belih: Odmah podnesite ostavke

Nekadašnji fudbaleri okupljeni oko "Apela za spas Partizana" poručili su danas da rukovodstvo kluba Humske odmah podnese neopozive ostavke.

Rukovodstvo Partizana saopštilo je ranije danas da će podneti ostavke ukoliko se "crno-beli" ne plasiraju u ligašku fazu Lige konferencije, istakavši da želi da skine pritisak sa igrača i stručnog štaba. Fudbaleri Partizana će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv Tobola, a pobednik ovog duela sastaće se sa Hetafeom u plej-ofu za LK. "Crno-beli" su u prva tri kola Superlige Srbije osvojili su četiri boda, pošto su zabeležili po pobedu, remi