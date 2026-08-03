Srbiju danas očekuju paklene vrućine: Temperatura će ići do čak 40 stepeni; pljuskovi sa grmljavinom od ovog datuma

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, s najnižom temperaturom od 13 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 24 stepena u Beogradu, a najvišom od 35 do 40 stepeni.

Kako je danas saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. I u Beogradu će danas biti sunčano i veoma toplo, s vetrom slabim do umerenim, istočnim i jugoistočnim, dok će se najniža temperatura kretati od 21 do 24 stepena, a najviša će biti oko 37 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. avgusta, očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Od petka, 7. avgusta, uz lokalni