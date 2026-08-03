Stanković poveo 25 fudbalera na meč protiv Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za LŠ

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković poveo je 25 fudbalera na prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe.

Utakmica će biti odigrana sutra od 19.30 časova u mađarskom Sombathelju. Na spisku su: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Strahinja Eraković, Frenklin Tebo Učena, Derik Lukasen, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Mo Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Kristijan Balov, Aleksandar Katai, Marko Arnautović, Džej Enem i Bruno Duarte. Revanš