(Video) "Hvala mojim komšijama na toplom dočeku i razgovoru koji me je vratio u dane mladosti", Vučić u Čipuljiću kod Bugojna, rodnom selu svog oca

ČIPULjIĆ, BUGOJNO: Hvala mojim komšijama na toplom dočeku, iskrenim rečima i razgovoru koji me je vratio u dane mladosti, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon druženja u rodnom selu svog oca Ćipuljiću.

Kako je dodao, „upravo ovakvi susreti podsećaju nas koliko su važni poštovanje, prijateljstvo i ljudi koji ne zaboravljaju jedni druge“. Podsećamo, Vučić je danas, u okviru posete Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH, stigao u Čipuljić kod Bugojna, rodno mesto svog oca. Dodik, Knežević i Zogović došli predsedniku u posetu A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Zahvalan mojim srpskim prijateljima, Miloradu Dodiku, Milanu Kneževiću i