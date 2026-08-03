(Video) "Hvala mojim komšijama na toplom dočeku i razgovoru koji me je vratio u dane mladosti", Vučić u Čipuljiću kod Bugojna, rodnom selu svog oca

Dnevnik pre 24 sata
(Video) "Hvala mojim komšijama na toplom dočeku i razgovoru koji me je vratio u dane mladosti", Vučić u Čipuljiću kod Bugojna…

ČIPULjIĆ, BUGOJNO: Hvala mojim komšijama na toplom dočeku, iskrenim rečima i razgovoru koji me je vratio u dane mladosti, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon druženja u rodnom selu svog oca Ćipuljiću.

Kako je dodao, „upravo ovakvi susreti podsećaju nas koliko su važni poštovanje, prijateljstvo i ljudi koji ne zaboravljaju jedni druge“. Podsećamo, Vučić je danas, u okviru posete Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH, stigao u Čipuljić kod Bugojna, rodno mesto svog oca. Dodik, Knežević i Zogović došli predsedniku u posetu A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Zahvalan mojim srpskim prijateljima, Miloradu Dodiku, Milanu Kneževiću i
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