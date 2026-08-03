Đerdap beleži istorijski minimum, potrošnja raste: Upaljen "narandžasti alarm"

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Đerdap beleži istorijski minimum, potrošnja raste: Upaljen "narandžasti alarm"

Najniži vodostaj na Đerdapu od puštanja hidroelektrane u rad, rekordna letnja potrošnja električne energije i otežan rad termoelektrana zbog visokih temperatura dodatno opterećuju elektroenergetski sistem Srbije.

Profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac ocenjuje da je situacija ozbiljna i da je "narandžasti alarm" već upaljen, ali ističe da država još ima mogućnost da stabilnost sistema očuva uvozom električne energije i racionalnijom potrošnjom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prethodno je apelovala na građane da štede električnu energiju, navodeći da je tokom maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na hidroelektrani Đerdap od njenog
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Počela sednica Štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura i suše

Počela sednica Štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura i suše

RTV pre 21 minuta
Počela sednica Štaba za vanredne situacije, premijer apelovao na građane da smanje potrošnju električne energije narednih 10…

Počela sednica Štaba za vanredne situacije, premijer apelovao na građane da smanje potrošnju električne energije narednih 10 dana!

Dnevnik pre 1 sat
Počela sednica Štaba za vanredne situacije, tema nizak vodostaj i uticaj na energetski sistem

Počela sednica Štaba za vanredne situacije, tema nizak vodostaj i uticaj na energetski sistem

Insajder pre 1 sat
Ekološki ustanak: Vlast kasni sa sazivanjem sednice Štaba za vanredne situacije

Ekološki ustanak: Vlast kasni sa sazivanjem sednice Štaba za vanredne situacije

N1 Info pre 1 sat
Aničić: Snabdevanje električnom energijom u Srbiji stabilno, apelujemo na štednju

Aničić: Snabdevanje električnom energijom u Srbiji stabilno, apelujemo na štednju

RTV pre 1 sat
Ekološki ustanak: Vlast zakasnila sa sazivanjem sednice Štaba za vanredne situacije

Ekološki ustanak: Vlast zakasnila sa sazivanjem sednice Štaba za vanredne situacije

Nedeljnik pre 1 sat
Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan period; Srbija za sada stabilna, ali se apeluje na štednju

Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan period; Srbija za sada stabilna, ali se apeluje na štednju

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

DunavstrujasušaDubravka Đedović Handanović

Politika, najnovije vesti »

Ekološki ustanak: Vlada bi trebalo da bude u stalnom zasedanju zbog situacije sa vodostajem

Ekološki ustanak: Vlada bi trebalo da bude u stalnom zasedanju zbog situacije sa vodostajem

Insajder pre 1 minut
Vučić nastavlja posetu Republici Srpskoj: Mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije

Vučić nastavlja posetu Republici Srpskoj: Mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije

RTS pre 1 minut
Svečlja: Kod Zubinog Potoka pronađena još jedna masovna grobnica

Svečlja: Kod Zubinog Potoka pronađena još jedna masovna grobnica

N1 Info pre 1 sat
Vučević krenuo sa grupom bajkera ka RS na obeležavanje godišnjice Oluje

Vučević krenuo sa grupom bajkera ka RS na obeležavanje godišnjice Oluje

N1 Info pre 56 minuta
Počela sednica Štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura i suše

Počela sednica Štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura i suše

RTV pre 21 minuta