Đerdap beleži istorijski minimum, potrošnja raste: Upaljen "narandžasti alarm"

Najniži vodostaj na Đerdapu od puštanja hidroelektrane u rad, rekordna letnja potrošnja električne energije i otežan rad termoelektrana zbog visokih temperatura dodatno opterećuju elektroenergetski sistem Srbije.

Profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac ocenjuje da je situacija ozbiljna i da je "narandžasti alarm" već upaljen, ali ističe da država još ima mogućnost da stabilnost sistema očuva uvozom električne energije i racionalnijom potrošnjom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prethodno je apelovala na građane da štede električnu energiju, navodeći da je tokom maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na hidroelektrani Đerdap od njenog